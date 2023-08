نادي أساريا يتعاقد مع حسام عبدالمجيد ونسيم عنان والحارس ياسين جرافة تحضيرا للدوري الممتاز

تعاقد نادي أساريا مع الثلاثي حسام عبدالمجيد ونسيم عنان والحارس ياسين جرافة تحضيرا للدوري الممتاز.

وتسعى إدارة نادي أساريا لسد نواقص الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في منتصف الشهر القادم.

حيث دعمت إدارة النادي الفريق خلال سوق انتقال اللاعبين الحالي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين مغاربة وهم أنور كباص وزهير أوشن وياسين لكحل ولاعب جزائري هو الخليفي عبدالزاق.

كما عززت إدارة النادي صفوف الفريق بالتعاقد مع اللاعب الشاب محمد الرباعي القادم من فريق رفيق بصفقة انتقال حر.

