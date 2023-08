الإثنين إقامة مباريات الأسبوع الرابع من منافسات مرحلة الصعود للممتاز لفرق المجموعة الثانية

تقام يوم الإثنين مباريات الجولة الرابعة من منافسات الصعود للدوري الممتاز ضمن منافسات المجموعة الثانية بإقامة ثلاث مباريات مهمة في مدينة شحات والبيضاء ودرنة.

وتتجه الأنظار يوم الإثنين عند الـ16:30 مساء صوب ملعب شيخ شهداء بمدينة البيضاء، حيث يحتضن مواجهة البشائر الطامح للصدارة وفريق الترسانة للبحث عن تعويض خساراته في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام النصر زليتن.

في حين يستضيف ملعب شحات عند الساعة الـ16:30 مساء مواجهة الشموع مصراتة والوطن وتختتم مباريات الجولة بلقاء النهضة سبها والنصر زليتن بملعب درنة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

