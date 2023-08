تنطلق منافسات الأسبوع الرابع لمرحلة صعود الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى بمواحهة مهمهة في ملعب نادي الوحدة و الترسانة و أبوسليم.

وتشهد مواجهات الأسبوع الرابع مباريات قوية حيث يستقبل ملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة مواجهة المتصدر فريق الأنوار برصيد الـ7 نقاط فريق نجوم أجدابيا المتحصل على النقطة الوحيدة في الجولات الماضية.

في حين يستضيف ملعب نادي الوحدة مباراة المروج الوصيف برصيد 7 نقاط فريق القرضابية، وتختتم مباريات الأسبوع الرابع بمواجهة البروق صاحب المركز الثالث برصيد الـ5 نقاط فريق البرانس متذيل الترتيب بدون نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الثلاثاء تقام مباريات الأسبوع الرابع لمرحلة صعود الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار