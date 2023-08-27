شاهد بالفيديو: الأهلي طرابلس يتغلب على نواذيبو ويودع دوري أبطال أفريقيا .. ملخص المباراة

خرج الأهلي طرابلس من الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، رغم فوزه على ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، على أرضية ستاد القاهرة الدولي في إياب هذا الدور.

ورغم سيطرة بطل الدوري الليبي على المباراة إلا أنه لم ينجح في هز شباك منافسه سوى مرة واحدة، وجاءت في الدقيقة 92 بهدف للمحترف مانزي، رغم أن المنافس لعب في الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه.

وكان نواذيبو الموريتاني قد نجح في تحقيق الفوز على أرضه الأسبوع الماضي بنتيجة 2-0، ليتأهل للدور التالي بنتيجة 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.