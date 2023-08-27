الأهلي بنغازي يتأهل للدور الـ “32” من دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله سلبياً مع أنييمبا

أبوجا 247 أغسطس 2023 (وال) – عاد فريق الأهلي بورقة التأهل للدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله سلباً مع مستضيفه أنييمبا النيجيري، في المباراة التي جرت – اليوم الأحد – ضمن منافسات الدور التمهيدي الـ 64 من ذات البطولة.

ممثل ليبيا الأهلي دخل المقابلة التي جرت على أرضية ملعب أبا، وتوسطها الحكم الكونغولي ميسي جيسي نكونكو، بأفضلية الفوز في لقاء مواجهة الذهاب.

وكما كان متوقعاً، بأن مدرب أنييمبا النيجيري جورج فنيدي سيبدأ اللقاء مهاجماً، من أجل تدارك خسارة الذهاب مبكراً، فضلاً على أن الفريق المستضيف ظل مسيطراً ومستحوذاً على أغلب دقائق اللقاء.

الهجمات التي شكلت من أنييمبا نحو مرمى الحارس مراد الوحيشي لم تكن منسقة وتفتقد إلى التركيز، في المقابل كان الأهلي أكثر تركيزاً ويقضه من مستضيفه، لاسيما أنه ظهر منظماً في خطوطه الثلاثة، ومتماسكاً طوال الـ 90 دقيقة، لينجح أبناء المدرب التونسي لسعد الدريدي بلوغ الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعداً لملاقاة الفائز من لقاء القطن البنيني وأسيك ميموزا أبيدجان العاجي.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب تفوق فيه الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث تناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من حسين طقطق، وفاضل سلامة، وحمادي جاد الله، وهدف بنيران صديقة كان من إمضاء إيموه أوبوت. (وال – أبوجا) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال