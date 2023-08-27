الهلال ينهي الشوط الأول متقدما على كاكامينغا الكيني

بنغازي 27 أغسطس 2023 (وال) – أنهى فريق الهلال الشوط الأول متفوقا على كاكامينغا هوم بويز الكيني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف’ في إطار منافسات الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة التي تقام حاليا على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي’ تمكن فيها ممثل ليبيا من التقدم بواسطة النيجيري أيزي كالفين’ في الدقيقة ( 13 )’ في حين ضاعف اللاعب أسامة بلعيد النتيجة ثان’ وذلك عن طريق كرة حرة مباشرة’ في الدقيقة ( 26 ).

هذا وعاد أيزي كالفين من جديد ليسجل ثالث الأهداف للهلال في الدقيقة ( 31 )’ فيما قلص كاكامينغا هوم بويز النتيجة بهدف كان عن طريق موسيس نانجيلا’ وذلك عند الدقيقة ( 45 ). (وال – بنغازي) س أ

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