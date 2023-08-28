تأهل الهلال للدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية

بنغازي 28 أغسطس 2023 (وال)- تأهل فريق الهلال إلى الدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية، بتغلبه على ضيفه كاكامينغا هوم بويز الكيني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن إطار منافسات إياب الدور التمهيدي الـ 64 من البطولة.

وكان الهلال في هذه المواجهة التي جرت مساء أمس الأحد على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، بصافرة الحكم الجزائري بن يحي بلال، هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ 13، وذلك بتسديده يسارية من خارج مناطق الجزاء أطلقها النيجيري إيزي إيفياني استقرت يمين حارس مرمى كاكامينغا.

واصل الهلال ضغطه على مرمى كاكامينغا، باحثًا عن زيادة غلت الأهداف، عند مطلع الدقيقة الـ 26 استطاع أسامة بلعيد من تسجيل ثاني الأهداف عبر كرة حرة مباشرة، لم يتمكن الحارس سكمالو فاروق من التصدي لها أو إبعادها.

وعاد مهاجم الهلال النيجيري إيزي إيفياني مجددًا لزيارة شباك كاكامينغا في الدقيقة الـ 31، مستفيدًا من التمريرة البينية التي أرسلها زميله في الفريق والوافد الجديد عز الدين المريمي، رافعًا لوحة الأهداف إلى ثلاثية.

وقلص الفريق الضيف كاكامينغا الكيني النتيجة بهدف في الدقيقة الـ 45 من زمن الشوط الأول، عندما استفاد موسيس سانجيلا من الخطاء الفادح الذي وقع فيه المدافع محمد البرعصي، واضعًا كرته داخل شباك الحارس خالد المسماري.

هذا واختتم المهاجم النيجيري كالفن أندوه رباعية الهلال، عندما تابع العرضية المتقنة من زميله طه الشلوي، برأسية استقرت في الزاوية العليا للحارس سكمالو فاروقا، ومعها تنتهي مجريات اللقاء بتأهل الهلال للدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية، ليضرب موعدًا لمُلاقاة رايون سبور الرواندي في 16 من شهر سبتمبر المقبل. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال