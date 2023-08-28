اجتماع بسبها لمناقشة إقامة “رالى فزان” الصحراوي

سبها 28 أغسطس 2023 (وال) – ناقش الاجتماع الذى عقده رئيس ديوان الحكومة الليبية بالمنطقة الجنوبية المكلف مع أعضاء اللجنة المنظمة لـ”رالى فزان” الصحراوي بحضور وكيل ديوان مجلس الوزراء ومدير مكتب دعم الشباب بالديوان ومدير منتجع قمر الصحراء .

ناقش الاجتماع المقترح المقدم من أعضاء اللجنة المسؤولة عن تنظيم هذا الرالي الصحراوي، ودراسته دراسة مستفيضة، والبحث في توفير كل الإمكانات المتاحة لهذا الحدث الرياضي، وتجهيز جميع الترتيبات الخاصة به، إلى جانب مناقشة الاستعدادات اللازمة له والتي من شأنها أن تسهم في إقامة هذا الرالي في المكان والزمان المحددين، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة له سابقا لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والآمال المرجوة التي ينشدها الجميع. (وال – سبها)

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