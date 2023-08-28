تأهل أبو سليم للدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة 28 أغسطس 2023 (وال)- بلغ فريق أبو سليم الدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، عقب تعادله مع الأولمبي الباجي التونسي بنتيجة سلبية، في المباراة التي جرت أمس الأحد على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرية.

ممثل ليبيا بالكونفدرالية الأفريقية في هذا اللقاء الذي قاده الحكم المصري محمود ناجي، مباغتة الفريق الضيف الأولمبي الباجي التونسي، محاولا منذ البداية تغيير لوحة الأهداف لمصلحته.

ثقة أبناء المدرب التونسي شكري الخطوي، أصبحت تزداد مع مرور الـ 90 دقيقة، ليتبادل الفريق الهجمات مع ضيفه الأولمبي الباجي، على أمل أن يخطف هدف يؤكد تأهله للدور المقبل، خاصة وأن الفريق أقتنص فوزًا هامًا من خارج الديار كان من إمضاء لاعبه عبد المنعم عكاشة.

فريق أبو سليم سيُلاقي في الدور الـ 32 من كأس الكونفدرالية نظيره كمبالا سيتي الأوغندي، في 16 من شهر سبتمبر المقبل. (وال – القاهرة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال