الأهلي طرابلس يُودّع الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا

القاهرة 28 أغسطس 2023 (وال)- ودّع حامل لقب الدور الليبي الأهلي طرابلس؛ منافسات دوري أبطال أفريقيا من أدوار التمهيدية، رغم تفوقه بهدف وحيد على نظيره نواذيبو الموريتاني، ضمن حساب إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

الشوط الأول من هذه المواجهة؛ انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهدت دقائقه الأولى محاولات عديدة، بحث فيها ممثل ليبيا عن التسجيل مبكرًا، لكي يتفادى النتيجة السلبية التي لاحقت به في لقاء الذهاب.

رغم النقص العددي الذي حل بفريق نواذيبو الموريتاني وخروج أحد لاعبيه بالبطاقة الحمراء، إلا أن الأهلي لم يتمكن من الوصول إلى مرمى ضيفه نواذيبو إلى عند الدقيقة الـ 90+2، برأسية محترفه الرواندي تيري مانزي. (وال – القاهرة)

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