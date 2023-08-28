رئيس الحكومة الليبية يستقبل بعثة نادي الأهلي بنغازي بعد عودتهم من نيجيريا وتأهلهم لأبطال أفريقيا

بنغازي 28 أغسطس 2023 (وال) – استقبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الإثنين؛ أبطال الفريق الأوّل لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، عقب وصولهم لمطار بنينا الدولي، وظفرهم بالتأهل إلى الدور الـ 32 من تصفيات دوري أبطال أفريقيا، على حساب إنيمبا النيجيري.

ورافق الرئيسَ في مراسم الاِستقبال؛ رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمهندس بالقاسم حفتر.

وتوجّه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الفريق؛ لعبوره الدور الـ 32 من التصفيات وتمثيله البلاد بصورة مشرفة.

وأعربت بعثة نادي الأهلي بنغازي عن تقديرها وامتنانها للدعم المقدم من رئيس الحكومة واِهتمامه بالقطاع الرياضي وحرصه على تنقّل بعثة الفريق ومشاركته في الخارج بأفضل السُبل والإمكانيات.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم بعثة الأهلي بنغازي بعددٍ من الهدايا التحفيزية؛ لتشجيعهم على بذل المزيد من المجهودات والتألق ورفع راية ليبيا عاليًا . (وال – بنغازي)

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