بنغازي| اختيار “10” ملاكمين لتمثيل منتخب ليبيا للناشئين

بنغازي 28 أغسطس 2023 (وال)- أعلن الاتحاد الفرعي للملاكمة ببنغازي، عن اختيار “10” ملاكمين ضمن عناصر منتخب ليبيا.

جاء هذا الاختيار عقب اختتام بطولة بنغازي للناشئين للعام 2023 والتي أقيمت على شاطئ بحر الصابري خلال الفترة من 24 – 25 أغسطس بمشاركة أندية: السواعد، النصر، روح الرياضة، التحدي، مخلوف، سلطان، النادي الليبي.

وعناصر المختارة للمنتخب هي:

تميم فرج محمد – التحدي – وزن خ ذبابة.

محمد عبد الرحيم علي – النصر- خ ديك.

الحسن إبراهيم حسين – النصر – ذبابة.

عبد السلام البرعصي – سلطان – ديك.

عبد الرحمن حسن عوض – النصر – الريشة.

بوكر نوري بوكر – النادي الليبي – الخفيف.

أحمد فتحي الصادق – السواعد – خفيف وسط.

خليفة فتحي عبد الله – السواعد – الوسط.

محمد حمد المرابط – السواعد – خ متوسط.

محمد أحمد عبد الله – النصر- خ ثقيل. (وال – بنغازي)

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