استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة غينيا الاستوائية في تصفيات “الكان”

طرابلس 28 أغسطس 2023 (وال)- كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن القائمة الرسمية التي ستُمثل المنتخب الوطني في مواجهة غينيا الاستوائية ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2024 “الكان”.

هذا وضمت القائمة “23” لاعبًا سيُقيمون معسكرًا تحضيريًا بمدينة بنغازي، قُبيل خوض اللقاء الذي سيقام على ملعب شهداء بنينا سبتمبر المقبل.

يُشار إلى أن منتخب ليبيا يتذيل الترتيب العام للمجموعة العاشرة برصيد “3” نقاط، بعدما فقد آماله في التأهل لبطولة الكان. (وال – طرابلس)

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