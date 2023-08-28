لجنة الحكام الفرعية لكرة القدم بمصراتة تستعد لاختبارات اللياقة البدنية نهاية سبتمبر

زليتن 28 أغسطس 2023 (وال)- تواصل لجنة الحكام الفرعية لكرة القدم بمصراتة، استعداداتها لاختبارات اللياقة البدنية نهاية سبتمبر القادم.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية؛ قال عضو لجنة الحكام الفرعية لكرة القدم بمصراتة والمعد البدني للحكام الحكم السابق عثمان زريق، إن اللجنة بدأت منذ فترة في تنفيذ خطتها التطويرية لحكام كرة القدم بالاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة، وأنها تُبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق أفضل مستويات لحكام اللعبة؛ في اختبارات اللياقة البدنية التي تجريها لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأكد زريق – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – خلال الاجتماع الفني الذي عقدته اللجنة بنادي الأحرار بمدينة زليتن؛ بحضور نائب رئيس اللجنة أحمد باني ومقرر اللجنة عمر عيسى، وعددٍ من حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة، أن “مستويات الحكام في تصاعد مستمر، وهذا ما لاحظناه من خلال انضباطية الحكام، والتزامهم بالحضور لكافة الاجتماعات الفنية والتدريبات الأسبوعية التي تقيمها اللجنة، وكذلك من خلال إشرافي على تدريبات الحكام التي تعقدها اللجنة هذه الأيام”.

يذكر أن لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كانت قد أعلنت قبل أيام عن موعد انطلاق اختبارات اللياقة البدنية، والذي يُصادف 25 من شهر سبتمبر القادم. (وال – زليتن)

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