قائمة ليبيا لمواجهة غينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا

أعلن سالم الجلالي مدرب المنتخب الليبي المؤقت، قائمة “فرسان المتوسط” التي ستدخل معسكرا تحضيريا استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

واعتمد الجلالي على عناصر شابه في القائمة التي ضمت 24 لاعبا هم:

محمد عياد، أيمن التيهار، أصيل المقصبي، علي يوسف، طاهر بن عامر، أسامة السريط، حمزة المقصي، فاضل سلامة، مؤيد جدور، محمود الشلوي، زياد العلواني، طه خليل.

عبد السلام ديجا، مالك الأندلسي، فرج غيضان، حسين طقطق، سند بن علي، نور الدين القليب، فهد المسماري، عبد الميسر بوشيبة، عمر الخوجه، صبحي الضاوي، أسامة بوجليدة، أسامة الشريم.

وكان المنتخب الليبي قد فقد فرصة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا حيث جمع 3 نقاط فقط وضعته في ذيل المجموعة العاشرة خلف غينيا الاستوائية وتونس وبوتسوانا، على الترتيب.