قبيل اغلاق سوق الانتقالات.. الأهلي بنغازي يضم نجم كايزر تشيفز

أنجزت اللجنة التسييرية في نادي الأهلي بنغازي صفقة أفريقية لدعم الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب موقع كووورة من مصدر مطلع في الأهلي بنغازي، أن النادي الليبي نجح في ضم اللاعب البوروندي بونفيلس-كاليب بيمنيإيمانا قادما من نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وشارك اللاعب في التشكيل الأساسي 11 مرة من أصل 30 مباراة بالدوري، ودخل بديلا في 7 مباريات، بينما سجل 7 أهداف في الدوري، بينها 4 ركلات جزاء.

ويتأهب الأهلي بنغازي من أجل التوقيع على موسم مميز، خلال مشاركاته المحلية وفي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في التأهل للدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا بعدما أزاح إنييمبا بالفوز عليه في بنغازي 4-3 والتعادل في نيجيريا 0-0.

وسيضرب الأهلي بنغازي موعدا مع أسيك ميموزا العاجي في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.