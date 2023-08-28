ماذا قال رئيس إنييمبا النيجيري على خروج فريقه أمام الأهلي بنغازي ؟

علق نوانكو كانو، رئيس إنييمبا النيجيري، على خروج فريقه المبكر من دوري أبطال أفريقيا، على يد الأهلي بنغازي الليبي، من الدور التمهيدي.

وخسر إنييمبا بنتيجة 3-4 في ليبيا بجولة الذهاب قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا في لقاء الإياب في نيجيريا الأحد.

وودع إنييمبا بطل القارة عامي 2003 و2004 مبكرا على يد الأهلي بنغازي الليبي.

وقال كانو في تصريحات لوسائل إعلام نيجيرية: “ليست البداية الأسوأ لي كرئيس للنادي”.

وتابع: “توليت المهمة منذ شهر تقريبا، والفريق في رأيي لعب جيدا ولكنه لم يسجل في مباراة الإياب”.

وواصل: “فعلنا كل ما لدينا في مباراة الإياب ولكننا لم نستطع العبور للدور التالي، سأعمل بقوة لجلب المزيد من اللاعبين”.