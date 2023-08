الأهلي طرابلس يتعاقد مع سند الورفلي والأنغولي إدريانو بالميرو دوارتي استعدادا للدوري الممتاز

تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع اللاعب الدولي سند الورفلي و الأنغولي إدريانو بالميرو دوارتي تحضيرا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

وتعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع الورفلي بصفقة انتقال حر بعد تجربة أخيرة للورفلي كانت رفقة الاتحاد في حين عززت مركز الهجوم بالأنغولي إدريانو بالميرو دوارتي القادم من صفوف أتليتكو بترووليوس دي لواندا الأنغولي

وتأتي تعاقدات إدارة نادي الأهلي طرابلس سعيا من أجل المحافظة على لقب الدوري الممتاز للوصول إلى التتويج الرابع عشر في تاريخه .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

