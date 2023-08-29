“إيزي” سعداء بالفوز على كاكامينغا .. وقادرون على بلوغ الأدوار المتقدمة بالكونفدرالية الأفريقية 

بنغازي 29 أغسطس 2023 (وال) – أثنى لاعب الهلال النيجيري إيزي إيفياني: على المجهود الوفير، والمستوى العال الذي قدمه زملائه بالفريق في المباراة التي تفوقه فيها فريقه على كاكامينغا هوم بويز الكيني، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إيزي في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الليبية ” وال ” قائلاُ: لقد دخلنا للقاء كاكامينغا، وكلنا أمل في تحقيق الانتصار وحسم الأمور مبكراً، وهذا ما حدث، أهداف الفريق كانت جاءت بعمل جماعي في أول نصف ساعة من اللعب.

وأوضح اللاعب قائلاً: أن النقطة الإيجابية التي حدثت هو أن التجانس كان واضحاً بالفريق، خاصة أن هناك لاعبين أثبتوا أنفسهم وكانوا في المواعد، وهذا إن دل يدل على أن هناك عمل من الطاقم الفني، مؤكداً أن فريقنا مجموعة متناسقة ومتجانسة قادرة على بلوع الأدوار المتقدمة.

وأضاف إيفياني: لقاء الذهاب يختلف كلياً عن الإياب، لاسيما أننا دخلنا المواجهة التي كانت خارج الديار بكل روح قتالية، وبحثنه جاهداً عن نتيجة إيجابية، مقارنة بالعودة التي كانت في ملعبنا، حيث ظهر الهلال بصورته الطبيعية، ضارباً موعداً لملاقاة ريوان سبور الرواندي في الدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع إيزي : ” فريقنا كان هلالاً مضيئاً، مقارنة بالنتائج التي حققتها الأندية الليبية في إياب الدور التمهيدي سواء كانت بالكونفدرالية الأفريقية أو دوري أبطال أفريقيا. لذا نحن سعداء بهذا التأهل وهذه الخطورة الإيجابية، ولم نخيب آمال مسيري وجماهير النادي.

وأكد اللاعب: أن الأجواء الأفريقية ليست بغريبة علي، فالأمور إيجابية بالنسبة لي لكوني لاعب محترف، سأحاول بقدر المستطاع تقديم الإضافة المرجوة مني للفريق خاصة في الاستحقاق الخارجي، وأدعو جمهور الفريق إلى عدم تحميل اللاعبين ضغوط إضافية. (وال – بنغازي)

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