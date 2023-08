المنتخب الوطني يواصل معسكره التحضيري بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية في الـ6 من الشهر القادم

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بمدينة بنغازي تأهبا لمواجهة غينيا الاستوائية في الـ6 من الشهر الجاري ضمن ختام تصفيات كأس إفريقيا المقامة في الكوت ديفوار مطلع العام القادم

وشهدت تدريبات اليوم الأول الذي يقودها المدرب الوطني سالم جلالي حضور 10 لاعبين حيث سيلتحق باقي اللاعبين خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

هذا و ضمت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم 24 لاعبا لايتجاوز أعمارهم 23 عاما

المصدر قناة ليبيا الأحرار

