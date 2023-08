الخميس مباريات هامة في مرحلة الصعود للدوري الممتاز من منافسات المجموعة الثانية

تقام يوم الخميس القادم مباريات الجولة الرابعة من منافسات الصعود للدوري الممتاز ضمن منافسات فريق المجموعة الثانية بإقامة ثلاث مباريات مهمة

وتفتتح مباريات الجولة الرابعة بلقاء مهم في ملعب شيخ شهداء بمدينة البيضاء عند الـ16:30 بمواجهة

البشائر للسعي لخطف صدارة المجموعة الثانية بفريق الترسانة الذي سيدخل بخيار الفوز للاقتراب من فرق المقدمة في حين يستقبل ملعب شحات في نفس التوقيت مواجهة الشموع مصراتة والوطن و يستضيف ملعب درنة ختام مباريات الجولة بمواجهة النهضة سبها والنصر زليتن

