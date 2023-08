الجمعة مباريات قوية في منافسات مرحلة الصعود للدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى

تقام منافسات الجولة الرابعة لفرق المجموعة الأولى يوم الجمعة بمواجهة مهمة في ملعب نادي الوحدة و الترسانة و أبوسليم.

ويستقبل ملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة مواجهة فريق الأنوار متصدر المجموعة الأولى برصيد الـ7 نقاط بفريق نجوم اجدابيا القابع في المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة في حين يواجه المروج الوصيف برصيد الـ7 نقاط فريق القرضابية بملعب نادي الوحدة ويستقبل ملعب أبوسليم ختام مباريات الجولة بمواجهة البروق صاحب المركز الثالث برصيد الـ5 نقاط فريق البرانس آخر الترتيب

المصدر قناة ليبيا الأحرار

