المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على مصر وديا 3-0 تحضيريا للبطولة الإفريقية التي تنطلق الجمعة القادمة

فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة على المنتخب المصري وديا بنتيجة 3-0 استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية التي ستنطلق مصر يوم الجمعة القادمة

ووضع مدرب المنتخب الوطني “غازي قوبعة” اللمسات الأخيرة من خلال المباراة الودية أمام المنتخب المصري حيث منح قوبعة الفرصة لكامل اللاعبين بغية تجهيزهم بالشكل المطلوب قبل انطلاق فعاليات بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم عام 2026

