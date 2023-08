نادي السويحلي يتعاقد مع زكريا الهريش قادما من اتحاد العاصمة الجزائري

تعاقد نادي السويحلي بشكل رسمي مع اللاعب زكريا الهريش قادما من فريق اتحاد العاصمة الجزائري بصفقة انتقال حر

وتعتبر صفقة الهريش هي السادسة لإدارة نادي السويحلي في سوق انتقال اللاعبين الحالي حيث ضمت إدارة النادي السويحلي خلال الأيام الماضية المغربي محمد الفقيه والإيفواري كوليبالي والتونسي هثيم العيوني بالإضافة إلى تعاقده مع لاعبَين محليَّين وهما علي معتوق ومحمود والو.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

