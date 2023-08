المنتخب الوطني لكرة القدم يفتتح مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 في شهر نوفمبر .

يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم مبارياته في تصفيات كأس العالم عام الـ2026 والمقامة في ثلاثة دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكيسك في شهر نوفمبر بمواجهة المنتخب الإسواتيني.

وستقام المواجهة الأولى للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الإسواتيني خارج الديار حيث ستلعب المواجهة ما بين الـ13 من شهر نوفمبر و 21 من الشهر نفسه .

وقد وقع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم في المجموعة الرابعة رفقة الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا بالإضافة للمنتخب الإسواتيني وموريشيس.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

