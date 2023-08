منتخب الملاكمة يستعد في تونس الجمعة لبطولة إفريقيا المقامة بالسنغال والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024

تتجه بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة يوم غد الجمعة إلى تونس للدخول في معسكر تحضيري استعدادا لبطولة إفريقيا للملاكمة التي ستقام في السنغال المقامة الفترة القادمة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد المنتخب الوطني للملاكمة للبطولة الإفريقية بخمسة ملاكيمن وهم سعد الفلاح ومحمد فريضة وأحمد الكوم بالإضافة ليزن الحويج و محمد الفلاح هذا ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني للملاكمة في الاستحقاق الإفريقي المدرب التونسي الجيلاني سيف النصر ويساعده كل من ناصر المسلاتي وعبدالحكيم عمار

