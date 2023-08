الاتحاد الدولي للكاراتيه يختار نوري السعداوي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية

اختار الاتحاد الدولي للكاراتيه البطل الليبي نوري السعداوي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية المقامة بالرياض في شهر أكتوبر المقبل

وجاء اختيار السعداوي لتمثيل القارة الإفريقية في وزن فوق 84 كلج بهذه الدورة العالمية بحلوله ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا دوليا في التصنيف الأخير في وزن 84 كلج.

ويعتبر السعداوي من الأبطال المميزين في لعبة الكاراتيه محليا وقاريّا حيث توج بالقلادة البرونزية في البطولة الإفريقية عام 2022 المقامة بجنوب إفريقيا وذهبية البطولة الإفريقية عام 2021 والمقامة بمصر.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

