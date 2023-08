التحدي يتعاقد مع اللاعب صدام الورفلي استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

تعاقد نادي التحدي مع اللاعب صدام الورفلي قادما من فريق الصداقة بصفقة انتقال حر.

إدارة نادي التحدي تسعى لتحسين صورة الفريق الأول لكرة القدم بتدعيم صفوفها قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز حيث تعتبر صفقة الورفلي هي التاسعة لإدارة فهود الصابري في فترة سوق انتقال اللاعبين الحالي حيث تعاقد مع جبريل مرسال ورامي الطالب وعمر أبوخريص بالإضافة لمحمد فتحي ومصعب الكيلاني ويوسف فائق والمحترفين الإيفوراي ديجني كواسي والتونسي المهدي الرصايصي

