المريمي لـــ”وال” : بدأنا في إعداد مباراة ريوان سبور الرواندي وسعيد بتجربتي الجديدة مع الهلال

بنغازي 31 أغسطس 2023 (وال)- أكد مهاجم فريق الهلال عز الدين المريمي، أن تأهل فريقه للدور المقبل من الكونفدرالية الإفريقية لم يأتي وليد صدفة أو ضربة حظ، وإنما جاء بعمل جماعي من الطاقم الفني والإداري، إضافة إلى مجهودات اللاعبين داخل الملعب، ووقوف الإدارة وجماهير الفريق خلف المجموعة كاملة في الدور التمهبدي من البطولة.

وأضاف المريمي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – قائلا: “بعد تخطي كاكامينغا هوم بويز الكيني بالدور التمهيدي، بدأ الفريق في إعداد العدة لمواجهة خصمنا القادم رايون سبور الرواندي، فالأمور تسير على مايرام وبخطى ثابتة، وهدفنا هو التأهل إلى دور المجموعات.

وتابع: “جميع اللاعبين يعلمون جيدًا أن المهمة الأفريقية هي مسؤولية كبيرة، لذا فإن الجميع يُبذِل في مجهود مضاعف، فالكل نجح خلال الدور التمهيدي من تطبيق خطط المدرب بإتقان، طموحاتنا لا حدود لها على الصعيد المحلي أو الأفريقي، وهذا حق مشروع وبالعمل والمثابرة سنصل إلى أهدافنا والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة”.

واختتم المريمي قائلا: ” صحيح تجربتي مع الهلال هي الأولى من نوعها، في الحقيقة أنا سعيد بهذه التجربة، وسأعمل ما بوسعي لتقديم الإضافة، بل سأسعى جاهدًا لإسعاد جماهير الفريق أفريقيًا ومحليًا”. (وال – بنغازي)

متابعة وحوار: سيف النصر أمبية

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