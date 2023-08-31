بنغازي| تتويج منتخب مصراتة بلقب بطولة كرة القدم المدرسية

بنغازي 31 أغسطس 2023 (وال)- توّج منتخب مصراتة لكرة القدم المدرسية اليوم الخميس، بلقب بطولة كرة القدم المدرسية التي اختتمت منافساته بمدينة بنغازي، بحضور وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية جمعة الجديد.

هذا وجاء تتويج منتخب مصراتة، بعد تفوقه على منتخب بنغازي على أرضية ملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بركلات الجزاء الترجيحية، بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال وزير التربية والتعليم جمعة الجديد – في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن وزارة التعليم تدعم وتتابع مكاتب النشاط المدرسي في كل ربوع ليبيا، وأن مدينة بنغازي احتضنت اليوم كل أبناء الوطن في هذه البطولة التي التقى فيها فريقي بنغازي ومصراتة.

وأكد الجديد على أهمية دور النشاط الطلابي الذي يُساهم في تحسين الحصيلة العلمية ويخلق لدى الطلاب روح التنافس، ويُجدد المناخ التعليمي؛ لذلك ستحرص الوزارة على متابعة ودعم كافة الأنشطة الرياضية وغيرها، باعتبار إن النشاط مرافق للعملية التعليمية في جميع أوقاتها.

وأشار الجديد إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في الثالث من شهر سبتمبر، مُعربًا أن يكون عامًا متميزًا خاصة وإن الوزارة باشرت في توزيع الكتاب المدرسي على كافة المؤسسات التعليمية، إضافة إلى خطة الوزارة في توفير الكادر التعليمي، وصيانة بعض المؤسسات.

ودعا وزير التربية والتعليم المعلمين للاجتهاد في تقديم المعلومة للطالب، مُشيدًا بدور المعلم وأهميته في نجاح الطلاب وتفوقهم وتخريج الأجيال التي ستُساهم في بناء الوطن وإعماره.

يشار إلى أن احتفالية اختتام البطولة حضره؛ مراقب التعليم ببلدية بنغازي بالعيد الورفلي، ومكتب النشاط، وإدارة مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التعليم ببلدية قمينس، ورئيس النقابة العامة للمعلمين. (وال – بنغازي)

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