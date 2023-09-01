ميسي يقود الأرجنتين في افتتاح تصفيات كأس العالم

أخبار ليبيا 24

يقود ليونيل ميسي الأرجنتين بطلة العالم في مباراتيها الافتتاحيتين بتصفيات كأس العالم أمام الإكوادور وبوليفيا، وهي أول مباراة دولية للقائد منذ انضمامه إلى إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتضم تشكيلة المدرب، ليونيل سكالوني، المكونة من 32 لاعباً أيضاً لاعبين بارزين من بينهم أنخيل دي ماريا، الذي عاد إلى بنفيكا هذا العام، والمدافع نيكولا أوتاميندي.

وسينضم إليهم الشباب آلان فيلاسكو من إف سي دالاس وبرونو زابيلي ولوكاس إسكيفيل من أتليتيكو بارانينسي البرازيلي ولوكاس بلتران، الذي انضم إلى فيورنتينا الإيطالي.

واستبعد باولو ديبالا، مهاجم روما وجيرونيمو رولي حارس مرمى أياكس أمستردام، بسبب الإصابة.

وتستضيف الأرجنتين الإكوادور في بوينس أيرس في السابع من سبتمبؤ، ثم تسافر لمواجهة بوليفيا بعدها بخمسة أيام.