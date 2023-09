يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحضيراته لانطلاق بطولة إفريقيا بمصر هذا الأحد.

هذا وسيتعرف المنتخب الوطني على منافسيه غدا السبت موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات، ويدخل المنتخب البطولة برغبة كبيرة في المنافسة في النهائيات المؤهلة لكأس العالم، خصوصا بعد نجاحه في تحقيق ذهبية بطولة العرب في الجزائر شهر يوليو الماضي.

