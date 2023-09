اتحاد كرة القدم يحدد الـ10 من سبتمبر الجاري موعد تحديد انطلاق الدوري

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم الـ10 من الشهر الجاري موعدا لتحديد روزنامة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الـ2023 – 2024.

وسيعقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بالعاصمة طرابلس.

وسيتم من خلال الاجتماع أيضا الكشف عن اسم مدرب المنتخب الجديد الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقد حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم في موعد سابق بداية شهر سبتمبر موعدا لعقد اجتماعه بشأن تحديد موعد وشكل الدوري الليبي الممتاز لموسمه الجديد.

