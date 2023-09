المنتخب الوطني يستعد لموجهة غينيا الإستوائية الأربعاء القادم بتدريبات يومية بملعب بنينا

يواصل المنتخب الوطني تدريباته تحضيرا للقاء غينيا الإستوائية يوم الأربعاء القادم بملعب شهداء بنينا ضمن ختام تصفيات كأس أفريقيا.

وشهدت تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم التحاق كامل اللاعبين الذي تم استدعاؤهم من قبل المدرب الوطني سالم الجلالي الذي سيقود دفة قيادة المنتخب الوطني بشكل مؤقت إلى حين إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم اسم المدرب الجديد الذي سيشرف على المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026.

هذا ويشار إلى أن المنتخب الوطني فقد فرصة التأهل إلى كأس أمم أفريقيا المقامة مطلع العام القادم بكوت ديفوار.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

