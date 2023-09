يفتتح لاعب المنتخب الوطني للقوة البدنية سعيد الحاسي يوم غد الأحد مشاركته في بطولة العالم للنائشين المقامة حاليا برومانيا.

ويشارك سعيد الحاسي يوم الغد في منافسات تحت وزن 120 كليوجراما، التي تعد المشاركة الثانية للاعبي المنتخب الوطني؛ إذ شهدت الأيام الأولى من المنافسات مشاركة عبدالسلام الطالب الذي حل في المركز الخامس ضمن منافسات وزن 66 كيلوجراما.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post سعيد الحاسي يفتتح مشاركته غد الأحد في بطولة العالم للقوة البدنية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار