وتسعى إدارة نادي الخمس للعب دور أكثر تنافسيا في منافسات الدوري الممتاز بسد نواقص الفريق الأول من خلال فترة انتقال اللاعبين الحالية حيث دعم الفريق في الفترة السابق بالتعاقد مع أربعة محترفين وهم الموريتانيان سيدي بابا ووسيدي يعقوب والكونغولي جون مارك موكوسو والتونسي حلمي جويدي.

