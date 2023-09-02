في مباراة ملحمية.. ديوكوفيتش ينجو من الهزيمة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نجا العنيد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من معركة مثيرة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد أن حول تأخره بمجموعتين ليهزم مواطنه الصربي لاسلو ديري 4-6 و4-6 و6-1 و6-1 و6-3 ليتأهل للدور الرابع في أمريكا المفتوحة للتنس “فلاشينج ميدوز”.

وانتزع ديوكوفيتش الانتصار، كما فعل من قبل عدة مرات، من رحم الهزيمة أمام عدد قياسي من الجماهير في ملعب آرثر آش.

وهذه المرة 38 التي يفوز فيها ديوكوفيتش بمباراة من خمس مجموعات ليحافظ اللاعب البالغ عمره 36 عاما على آماله في اقتناص لقبه الرابع في أمريكا المفتوحة، وهو ما من شأنه أن يعادل رقم مارجريت كورت القياسي البالغ 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقال ديوكوفيتش للجماهير: “أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالمباراة، لم يكن الأمر ممتعا بالنسبة لي خاصة في أول مجموعتين. كانت واحدة من أصعب المباريات التي خضتها هنا منذ سنوات”.

وبدا ديوكوفيتش قويا في أول مباراتين وخسر 11 شوطا فقط في انتصارين كبيرين على الفرنسي ألكسندر مولر والإسباني برنابي زاباتا ميرايس لكن مواطنه المصنف 32 أثبت أنه اختبار أصعب بكثير.

واصطدم اللاعبان الصربيان مرة واحدة فقط قبل ذلك في بلجراد العام الماضي، لكن كانت هناك مؤشرات حينها على أن ديري يمثل خطرا حيث احتاجت تلك المباراة إلى ثلاث مجموعات وشوطين فاصلين قبل أن يحسم ديوكوفيتش الفوز.

وأشار ديري لديوكوفيتش إلى أنه سيفعل نفس الشيء، عندما كسر إرسال المصنف الثاني عالميا ليبدأ المباراة ثم حافظ على هدوء أعصابه في باقي المجموعة ليحقق تقدما غير متوقع ومستحقا 1-صفر.

وفي مواجهة أحد أعظم اللاعبين على مر العصور تحت الأضواء في واحدة من أكبر بطولات التنس، لم يكن من الممكن أن يهتز ديري الشجاع ليزداد الضغط بكسر إرسال آخر ليتقدم 4-3 في المجموعة الثانية في طريقه للتقدم 2-صفر مما تسبب في ذهول جماهير ملعب آرثر آش.

ومع استمرار حماسة الجماهير، بدأ ديوكوفيتش المجموعة الثالثة بقوة وطاقة افتقدهما في أول مجموعتين، وكسر إرسال ديري في أول فرصة ثم تقدم 4-صفر في طريقه لتقليص الفارق إلى 2-1.

وقال ديوكوفيتش عن الوقت المستقطع لدخول دورة المياه بعد المجموعة الثانية “لقد خاطبت نفسي ببعض الكلمات الحماسية في المرآة.. لقد ضحكت نوعا ما على نفسي لأنني كنت مضطربا ومنزعجا من النتيجة وكان علي أن أجبر نفسي على رفع روحي المعنوية”.

ومع ظهور ثغرات في أداء ديري، واصل ديوكوفيتش الضغط مرة أخرى ليفتتح المجموعة الرابعة بكسر إرسال مواطنه، لكن ديري لم يسقط على الفور، ورد كسر الإرسال مما مهد الطريق للشوط الثالث الماراثوني الذي شهد استعادة ديوكوفيتش السيطرة بكسر إرسال آخر لمنافسه.

واكتسح ديوكوفيتش الأشواط الستة التالية ليفوز بالمجموعة الرابعة ويتقدم 2-صفر في المجموعة الخامسة الفاصلة التي لم يتراجع فيها أبدا ليحسم انتصارا صعبا.

وقال ديوكوفيتش “بمجرد كسر إرسال المنافس في المجموعة الثالثة قلت إن لي فرصة.. بدأت اللعب بشراسة أكثر قليلا وبدأت في قراءة أدائه أكثر قليلا مما كنت عليه في أول مجموعتين وعملت بشكل جيد.

“لكن ثقوا بي، لقد كان الأمر مرهقا للأعصاب طوال المباراة وحتى الضربة الأخيرة”.