مدرب حراس المنتخب يكشف لـ”وال” استراتيجية جديدة لاتحاد الكرة واستعداد للقاء غينيا الاستوائية

بنغازي 02 سبتمبر 2023 (وال)- كشف مدرب حراس المنتخب الوطني محمد البوسيفي لوكالة الأنباء الليبية، عن استراتيجية جديدة للاتحاد الليبي لكرة القدم، واستعدادات الطاقم الفني للمنتخب الوطني لموقعة غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية بقيادة المدرب الوطني سالم الجلالي.

وقال البوسيفي – في حوار مع مراسل “وال” – إن أولى استراتيجيات اتحاد الكرة؛ هي الاعتماد على فئة الصغار؛ نتيجة دراسة الإخفاقات الماضية التي تعرض لها المنتخب الوطني، واتجاه الاتحاد لجلب المدربين الأجانب؛ حيث يدرس الآن على طاولته 5 ملفات لمدربين أجانب، والتركيز على تكوين منتخب صغير ينافس على البطولات القادمة.

ويضيف البوسيفي أن “هذه الاستراتيجية الجديدة قصيرة المدى، وهي تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، ونأمل أن يكون لها تأثير ويتمكن الشباب من تحقيق انتصارات في البطولات المقبلة”.

وحول استراتيجية اختيار حراس المرمى؛ يوضح أن “الاستراتيجية العامة موحدة حتى على مستوى اختيار حراس المرمى، حيث استهدفنا في خطتنا لإختيار حراس المرمى الأعمار ما بين 18 عامًا حتى 23 عامًا”.

وعن المعايير تقيّيم الاتحاد للكرة ومدربي المنتخب الوطني؛ يشير البوسيفي إلى أن اختيار اللاعبين جاء بناء على نتائج اللاعبين في الدوري الليبي ومستواهم، وخطة الاتحاد الجديدة وإن كانت قصيرة المدى نتمنى لها التوفيق إلا أنه من الضروري تسليط الضوء على أزمة التسويق.

وأوضح البوسيفي أن “التسويق ضعيف جدًا، وعدد المحترفين الليبيين في الخارج قليل سواء في الدوريات الدولية أو حتى على مستوى الدوريات العربية، وينبغي دعم اللاعبين الجدد وطموحاتهم حتى نتمكن من إنجاح هذه الاستراتيجية ونضمن تواصلها”.

وتابع البوسيفي: “الاخفاقات التي مر بها المنتخب الأول لكرة القدم؛ كانت نتيجة لعدم الاستقرار الفني، ولكن بعد دراسة الاتحاد لكل ما مر بالمنتخب؛ وصلنا إلى هذه الخطة؛ وهي دمج الشباب وتجديد الدماء في المنتخب ضمن الخطة التي وضعت، وأتوقع أن تُؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها خلال الثلاث أعوام المقبلة إذا توفرت الإمكانيات اللازمة”.

وأشار البوسيفي إلى أن نجاح الخطة يحتاج إلى استمرار وتركيز، حيث أن هناك بعض الضغوطات التي تمارسها بعض الجماهير الأندية الرياضية، من أجل اختيار لاعبيها ضمن المنتخب، وهذا الأمر قد يكون له انعكاسات غير جيدة على مستوى المنتخب، حيث أنه من الضروري الحزم في اختيار اللاعبين بعيدًا عن مطالب الجمهور والشارع الرياضي.

وحول قطاع الناشئين؛ قال البوسيفي “هذه استراتيجية يضعها اتحاد الكرة، وإن خطتهم كمدربين الآن تختص بالمنتخب الأول، لكن من المفترض أن تكون الخطة موازية لجميع المنتخبات السنية الأولمبي والشباب وتحت سن 15 سنة، وأن لا يكون الاهتمام بالمنتخبات فقط في البطولات، بل ينبغي أن تستمر الخطة حتى نضمن نجاحات على مستويات كبرى”.

وفي ختام حواره مع مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ دعا البوسيفي جماهير الأندية إلى ضرورة الالتفات والتوحد تحت راية المنتخب ودعمه، وإنهاء التعصب الرياضي للأندية الذي عصف بالمنتخب وأثر سلبًا على مستوياته في الفترة الأخيرة، حتى شاهدنا إخفاقات كثيرة حصلت، مُتمنيًا للمنتخب التوفيق في مشواره في البطولة، ونجاح الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل الاتحاد الكرة، وأن يكون الشباب على قدر عالي من المسؤولية والعطاء. (وال – بنغازي)

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