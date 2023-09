فريق الأخضر يباشر تدريباته بقيادة مدربه التونسي أنس الباز تحضيرا للممتاز

باشر فريق الأخضر تدريباته استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وخاض فريق الأخضر حصة تدريبية أولى بقيادة مدربه التونسي أنس الباز الذي تسلم دفة قيادة التدريب الفريق خلفا للمصري عبدالحميد بسيوني الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.

وشهدت تدريبات الفريق التحاق بعض اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي في فترة انتقال اللاعبين الحالية كالمهدي الكوت ومجدي ارطيبة وأمجد بن عبيدي وعلاء الفوني والتونسيين محمد بن عمار وصادق توج.

