يواصل المنتخب الوطني للملاكمة تدريباته بتونس استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا المقامة بالسنغال منتصف الشهر الجاري.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا بخمسة ملاكمين وهم سعد الفلاح ومحمد فريضة وأحمد الكوم ويزن الحويج ومحمد الفلاح، حيث يشرف على تدريبات المنتخب الوطني للملاكمة المدرب التونسي جيلاني سيف النصر، ويساعده المدربان عبدالحكيم عمار وناصر المسلاتي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المنتخب الوطني للملاكمة يواصل تدريباته بتونس استعدادا لبطولة أفريقيا المقامة بالسنغال هذا الشهر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار