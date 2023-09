مباريات مهمة غدا الإثنين في منافسات الصعود للدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية

تقام يوم غد الإثنين مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة سباعي الصعود للدوري الممتاز لفرق لمجموعة الثانية بإقامة مباريات مهمة في ملعب درنة وشحات وشيخ الشهداء.

مباراة قمة الجولة الخامسة المقامة بملعب شيخ الشهداء التي ستجمع النهضة المتصدر برصيد 7 نقاط والوصيف البشائر برصيد 5 نقاط سيخطو فيها الفريق الفائز خطوة مهمة نحو صدارة المجموعة والتي ستجعله قريبا من الصعود للدوري الممتاز، في حين يستقبل ملعب شحات مواجهة الشموع رابع الترتيب برصيد 4 نقاط النصر زليتن آخر فرق المجموعة برصيد 3نقاط، وفي ختام مباريات المجموعة يواجه الملعب الليبي صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط فريق الترسانة خامس المجموعة برصيد 4 نقاط بملعب درنة.

