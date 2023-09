الثلاثاء تنطلق مباريات الجولة الخامسة لفرق المجموعة الأولى

تنطلق يوم الثلاثاء منافسات مرحلة الصعود للدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى بمباريات قوية في ملعب الترسانة وأبوسليم والوحدة.

ويسعى فريق الأنوار في مواجتهه أمام القرضابية بملعب أبوسليم لتحقيق الفوز لفك شراكة صدارة المجموعة مع فريق المروج، حيث يحتل الفريقان المركز الأول برصيد 10 نقاط.

في حين يستضيف ملعب الترسانة مواجهة البروق صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط فريق وفاق اجدابيا خامس الترتيب برصيد 3 نقاط، ويستقبل ملعب الوحدة ختام مباريات المجموعة والتي تجمع البرانس الرابع الترتيب برصيد الـ4 نقاط ونجوم اجدابيا السادس الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

