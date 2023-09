منتخب التايكواندو لفئة الأشبال يحل في المركز الثالث في البطولة الدولية المقامة بالبوسنة والهرسك

حل المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الأشبال في المركز الثالث ضمن منافسات البطولة الدولية التي أقميت سراييفو عاصمة البوسنة والهرسيك.

وتحصل المنتخب الوطني للتايكواندو على المركز الثالث بحصوله على خمس قلائد ملونة، حيث توج اللاعب محمد عطيوة بقلادة ذهبية واللاعبان يوسف الحبشي ومحمد الطياري بفضيتين ونال على العلواني وعبد الجبار البوعيشي قلادتين بروزنيتين.

هذا وشهدت البطولة المصنفة “جي 1” من قبل الإتحاد الدولي “دبليو تي” مشاركة 17 دولة في صنف الأشبال بنين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

