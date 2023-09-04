نيمار : عشت أنا وميسي جحيماً في باريس سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، المنتقل حديثاً إلى الهلال السعودي، الأحد، أنه والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي حالياً، عاشا “جحيماً” في فريقهما السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.ال

وفي مقابلة مع برنامج (Esporte Espectacular) البرازيلي نشرت اليوم، أشار النجم البرازيلي إلى هذه النقطة عندما تم سؤاله عن مشاعره بعد فوز ميسي مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم الأخير في قطر.

وأكد صاحب الـ31 عاماً في تصريحاته: “شعرت بسعادة بالغة بالنظر للظروف التي واجهها على مدار العام، ولكنه في نفس الوقت كان حزيناً، بالنظر لما شاهده من وجهي العملة: لقد لامس المجد مع منتخب الأرجنتين، وفاز بكل شيء معه في السنوات الأخيرة، بينما عاش جحيماً في باريس. لقد عشنا سوياً هذا الجحيم في باريس”.

كما أشار النجم البرازيلي إلى أن زميله السابق في الفريق الباريسي خرج بصورة “غير لائقة”، بالنظر لقيمته الكبيرة في عالم كرة القدم.

وأضاف: “أي شخص تعامل معه، يعرفه جيداً. إنه لاعب مقاتل، ويغضب عندما يخسر، وكان محط اتهامات ظالمة في وجهه نظري”.

كما أثنى نيمار في المقابلة على الاحترافية الشديدة لمواطنيه ونجمي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريغو، مشيراً إلى أنهما “يتمتعان بإمكانيات فنية هائلة”.

واختتم نيمار تصريحاته بالحديث عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المرشح لتدريب المنتخب البرازيلي بعد نهاية هذا الموسم، حيث أكد أنه سيلقى “ترحيباً كبيراً في البرازيل”، لأنه “مدرب من الصفوة، وفاز بكل شيء في مسيرته”.