البدء في تنفيذ مشروع إنشاء ملعب لكرة القدم خاص بنادي اتحاد المرج الرياضي

المرج 04 سبتمبر 2023 (وال)- باشرت بلدية المرج في إجراءات تنفيذ مشروع إنشاء ملعب لكرة القدم خاص بنادي اتحاد المرج الرياضي بالمخطط الشمالي بعد توطين قطعة الأرض من قٍبل لجنة توطين المشاريع العامة برئاسة عميد بلدية المرج المهندس وليد صلهوب.

الخطوة جاءت في إطار دعم المجلس البلدي المرج للرياضة والأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها، وكذلك بعد توطين أرض لنادي اتحاد المرج من قبل لجنة توطين المشاريع العامة برئاسة عميد بلدية المرج مهندس وليد صلهوب.

وتم البدء في إنشاء الملعب بدعم وزارة الرياضة؛ عبر تمهيد وتنظيف الموقع المخصص للنادي، وتهيئته وتجهيزه لأستقبال المشروع لتسليمه للشركة المنفذة للبدء في إنشاء الملعب.

وبحسب تصريح رئيس نادي اتحاد المرج الرياضي خميس الحوته؛ سيتم إنشاء الملعب بمواصفات دولية وجودة عالية، حيث تبلغ مساحته 100×68 م، وأن الأرض التي تم تخصيصها للنادي كان بحسب المخطط المعتمد للحي الشمالي؛ وهي أرض مخصصة لأقامة نادي رياضي عليها. (وال – المرج)

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