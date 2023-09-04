الجلالي لـــ “وال”: أنا لا أحب الخسارة وسنكون في الموعد

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال)- صرح مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم الكابتن سالم الجلالي لوكالة الأنباء الليبية، إن “الجيع يعلم أن مباراة المنتخب أمام ضيفه غينيا الإستوائية في تصفيات “الكان” هي تحصيل حاصل، إلا أني لا أحب الخسارة وسنكون مع شباب المنتخب في الموعد.

وقال الجلالي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن فضل اختيار عناصر المنتخب من الشباب الصغار، ليكونوا نواة لمنتخب المستقبل، مضيفًا : “واجب علينا إعطاء الفرصة أمام هؤلاء الشباب، وأنا مسئول عن هذه الاختيارات مسؤولية كاملة وعلى يقين بأنهم سيكونون عند حسن الظن”.

وكشف الجلالي عن محاولة البعض؛ ممارسة ضغوطات وعدم الرضا عن هذه الاختيارات، إلا أنه أصرّ على القائمة، ولم يسمح لأحد بالتدخل وأنه يعرف جيدًا جل اللاعبين الذين تم اختيارهم.

وأكد الجلالي بأن قبوله لمهمة تدريب المنتخب واجب وطني، وتلبية للنداء وشرف كبير لأي مدرب محلي أن يكون على هرم الإدارة الفنية للمنتخب.

وطالب الجلالي اللاعبين الشباب بإخراج مالديهم من موهبة ومهارة يوم المباراة، وأنه بطبيعته لا يُحب الخسارة وأن الجميع عاقدي العزم على الخروج بمظهر لائق ونتيجة إيجابية بإذن آلله تعالى. (وال – بنغازي)

متابعة: فتحي حمزة

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