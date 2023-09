يلتقي منتخبنا الوطني غدا نظيره المنتخب الكيني في الجولة الثانية عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا ويختتم منتخبنا مباريات الدور الأول يوم الأربعاء بلقاء يجمعه مع المنتخب الكاميروني عند الساعة الثالثة ظهرا بصالة القاهرة للألعاب الرياضية.

يشار إلى أن المنتخب الوطني للكرة الطائرة في تحقيق الانتصار في مباراته الأولى على حساب المنتخب الغاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن بطولة إفريقيا المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر | ليبيا الأحرار

The post بعد الفوز على غانا منتخبنا يلتقي كينيا والكاميرون في الجولة الثانية والثالثة ضمن البطولة الإفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار