الدولي فهد المسماري لـــ”وال”: سنقدم كل ما لدينا أمام غينيا الإستوائية

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال)- قال نجم الدولي للمنتخب الوطني فهد المسماري، إنه سعيد بتمثيل المنتخب الوطني وأنه سيسعى جاهدًا لتقديم أفضل ما لديه في الملعب لإدخال البهجة والسرور لقلوب الجمهور الليبي.

وقال المسماري – في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية – إنه “سأسعى أنا وزملائي لتقديم كل ما لدينا في الملعب، في مباراة المنتخب أمام غينيا الإستوائية، فأنا وأكثر من نصف زملائي قد مثلنا المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب تحت 17 سنة، واستمر إلى الآن وهذا شيء جيد خلق بيننا الإنسجام الكروي في الملعب وأنا متفائل بها جدًا”.

وحول عودته للدوري المحلي قال: “توجد عروض محلية، ولكن رغبتي هو الاستمرار اللعب في الدوري الأوروبي، فالكورة الليبية في تطور مستمر وملحوظ، من حيث البنية التحية للملاعب وصيانتها على أحدث طراز، وبجلبهم للاعبين الدوليين ومعروفين بأسمائهم من أوروبا وأفريقيا؛ سيُعزز من مكانة الدوري الليبي”.

وبشأن تجربته الاحترافية؛ يوضح: “واجهتني بعض الصعوبات في البداية انطلاقتي في الملاعب الأوربية لم تكن سهلة، خاصة مع وجود الفرق بين اللعب في الدوري المحلي واللعب في الدوري الأوروبي من حيث القوة والإعداد”. (وال – بنغازي)

متابعة : فتحي حمزة

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