يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في ملعب بنينا تحضيرا لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

المباراة التي تندرج ضمن فرق المجموعة السابعة تُلعب دون أي حسابات بعدما تأهلت غينيا الاستوائية إلى كأس إفريقيا وفقد منتخبنا الوطني فرصة الوصول عندما حل في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط قبل هذه الجولة في مجموعة ضمت غينيا الاستوائية وتونس وبوتسوانا.

منتخبنا الوطني يخوض هذه المباراة بمنتخب الشباب في فرصة لمنح اللاعبين الثقة للاستمرار بالمنتخب في مشوار التصفيات المقبلة والاستحقاقات الدولية.

المصدر | ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني يستضيف غينيا الاستوائية الأربعاء القادم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار