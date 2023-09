يواصل فريق الأهلي بنغازي تدريباته في القاهرة بإشراف المدرب التونسي لسعد الدريدي تحضيرا لمباريات الدوري الممتاز و دور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أندية إفريقيا.

التدريبات الأخيرة للأهلي بنغازي في معسكر القاهرة شهدت حضور اللاعبين المنضمين حديثا للفريق وهم جهاد شلدون و كاليب بيمنيمانا وطـاهر بـن عامـر و أحمد الهمالي و أحمد سمير، الفريق سيخوض لقاء الذهاب أمام أسيك ميموزا في السادس عشر من سبتمبر الجاري في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ويطمح الفريق لمواصلة التقدم في هذه البطولة بعد الإطاحة بفريق إنييمبا النيجيري من الدور التمهيدي.

المصدر | ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يواصل تدريباته في القاهرة تحضيرا لمواجهة أسيك ميموزا ضمن دوري أبطال أندية إفريقيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار